TimVision, partnership con DAZN, Netflix e Disney! Cinque proposte per i clienti: prezzi e offerte

Serie A - Tim Vision lancia prezzi e offerte della partnership con Dazn per Serie A e Champions League e con Netflix e Disney+ per le migliori Serie Tv e film.

TimVision, offerte e prezzi delle partnership con Dazn, Netfifx e Disney+

Infatti, sono ben cinque le offerte di TimVision dedicate al mondo del calcio, dello sport in generale e dell'intrattenimento. Si va da un minimo di 19,90 euro al mese a un massimo di 34, 99 euro al mese.

Dunque, la prima proposta di Tim Vision, a 19,90 euro al mese per 12 mesi, con luglio e agosto gratis, (più 29,90 euro al mese per la Fibra, per coloro che non fossero ancora clienti) prevede:

Tutta la Serie A di Dazn (e il resto dei contenuti della piattaforma di sport in streaming)

La UEFA Champions League di Infinity+

Il catalogo di TimVision con discovery+

Il TimVision Box incluso

La seconda proposta TimVision Calcio e Sport con Disney+ prevede un costo di 24,99 euro al mese per 12 mesi (luglio e agosto gratis) e in aggiunta il catalogo di Disney+:

Tutta la Serie A di Dazn (e il resto dei contenuti della piattaforma di sport in streaming)

La UEFA Champions League di Infinity+

Tutto il catalogo Disney+ e TimVision

Il TimVision Box incluso

La terza proposta TimVision Calcio e Sport con Netflix prevede un costo di 29,99 euro al mese per 12 mesi (10 euro al mese a luglio e agosto) e in aggiunta il catalogo di film e serie tv di Netflix:

Tutta la Serie A di Dazn (e il resto dei contenuti della piattaforma di sport in streaming)

La UEFA Champions League di Infinity+

Tutto il catalogo Netflix (standard) e TimVision

Il TimVision Box incluso

La quarta proposta TimVision Gold prevede un costo di 34,99 euro al mese per 12 mesi (10 euro al mese a luglio e agosto) e in aggiunta i cataloghi di Netflix e Disney+:

Tutta la Serie A di Dazn (e il resto dei contenuti della piattaforma di sport in streaming)

La UEFA Champions League di Infinity+

Tutto il catalogo Netflix (standard), Disney+ e TimVision

Il TimVision Box incluso

C’è poi una quinta proposta di Tim Vision, che non prevede però tutta la Serie A di Dazn. In questo caso l’offerta ha un prezzo di 14,99 euro al mese e include il Pass Sport di Now (con tre gare di Serie A, Champions, Europa League e tanto altro calcio e sport), il catalogo TimVision con discovery+ e il TimVision Box incluso.