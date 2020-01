Questa sera Tifosi Napoletani in diretta su tele A canale 18 dgt e CalcioNapoli24 canale 296 dgt e su Facebook e YouTube. La bellissima Marica Fruscio e il direttore Gennaro Montuori insieme agli ex Napoli Carannante, Filardi, Di Fusco e la “novità” Iezzo e i giornalisti Pompameo e Raffaella Juliano ci porteranno nel mondo azzurro Napoli per raccontare la bellissima vittoria sulla Juve. Vi aspettiamo stasera...