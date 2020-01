Tifosi allo stadio, la Serie A è in crescita: positivo il Napoli, +7% rispetto all'anno scorso

Ultime calcio Napoli- Numeri buoni che indicano le presenze negli stadi della Serie A, positivi anche per il Napoli. E' quanto emerge dallo studio dell'Osservatorio Calcio Italiano sul database online di Stadiapostcards: dopo la 17esima giornata la media degli spettatori (27.108) registra infatti un incremento del 6,4% rispetto al dato finale dello scorso campionato (25.481). Del +9.7% rispetto al 2017/18 (24.706), addirittura +22% rispetto al campionato 2016/17 (22.217) e +21.9% rispetto al 2015/16 (22.234). Come da cinque anni, l'Inter conferma il primato (63.697) con un aumento del 3.7%, poi c'è il Milan, con una media presenze pari a 53.917 (-1.4% rispetto al dato finale della passata stagione) e conclude il podio la Juventus con una media spettatori pari a 39.740, in aumento dell'1.3%. Poi ci sono le due romane e a seguire la Fiorentina (35.069, +12.6%) e il Napoli (31.265, +7.8%).