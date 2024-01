The Best FIFA, Spalletti 'fa fuori' Haaland: escluso dalla sua top 3

Haaland escluso dalla top 3 di Spalletti ai 'The Best' FIFA: un mancato voto, col senno di poi, decisivo. Rrahmani sceglie Osimhen.

Ennesimo riconoscimento individuale per Lionel Messi, vincitore del 'The Best' FIFA riservato al miglior giocatore: l'argentino ha concluso a pari punti con Erling Haaland in classifica, ma è stato premiato dal regolamento del premio.

L'ex Barcellona, infatti, ha ottenuto più preferenze dai capitani delle varie nazionali rispetto al bomber del Manchester City, costretto così ad accontentarsi della seconda piazza.

Vittoria sfumata proprio sul più bello per Haaland, 'snobbato' da Luciano Spalletti che non lo ha inserito tra le sue preferenze in qualità di commissario tecnico dell'Italia.

Non c'è il nome di Haaland tra i tre giocatori indicati da Spalletti, che ha preferito puntare su Messi, seguito da Mbappé e Osimhen, quest'ultimo suo ex giocatore ai tempi dell'esperienza napoletana.

Messi Mbappé Osimhen

Col senno di poi, alla luce dei punteggi finali, possiamo dire che l'assenza di Haaland nella top 3 di Spalletti alla fine si è rivelata decisiva per l'assegnazione del premio: qualora fosse apparso (anche in terza posizione) tra i nomi indicati dal c.t. azzurro, Haaland avrebbe portato a casa l'ambito riconoscimento, scavalcando così Messi.

Decisive anche le preferenze di Amir Rrahmani, capitano del Kosovo che ha voluto premiare i suoi compagni di squadra Osimhen e Kvaratskhelia, posizionando Messi sul gradino più basso del suo podio personale.