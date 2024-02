Kylian Mbappè ha comunicato al PSG che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno.

Victor Osimhen

Osimhen piace al Psg

Secondo The Athletic, nella lista del club parigino ci sarebbe anche Victor Osimhen, attaccante del Napoli, per sostituirlo. Il PSG ha intensificato i contatti a gennaio con il nigeriano per essere pronto a prenderlo in estate.