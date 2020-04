Paura nella notte a Napoli, registrate varie scosse di terremoto con epicentro a Pozzuoli: molta gente per strada

Ultime notizie. Notte di paura in provincia di Napoli, dove sono state registrate diverse scosse di terremoto. L'epicentro è stato individuato nella zona solfurea di Pozzuoli dall'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: stando ai primi dati almeno tre scosse hanno fatto tremare la terra, tutte comprese tra i 3 e i 2 gradi di magnitudo ad una profondità di soli 2 km. I terremoti sono stati chiaramente avvertiti in Campania nei Comuni dei Campi Flegrei e nella città di Napoli: decine di segnalazioni sul sisma sono provenuti dai quartieri di Fuorigrotta, Agnano, Pianura e Bagnoli, con molta gente che si è riversata in strada per la paura nonostante l'emergenza Coronavirus.