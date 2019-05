Terremoto nella Liga Spagnola, arrestati calciatori e dirigenti per partite truccate

Une vera e propria bufera si è abbattuta sul calcio spagnolo.

Secondo fonti d'agenzia iberiche, questa mattina sono stati arrestati alcuni giocatori della Liga e di Segunda Division che avrebbero truccato delle partite. Tra i detenuti ci sono Raul Bravo, che vinse la Champions nel 2002 con il Real Madrid, additato come il capo dell'organizzazione, Borja Fernandez (Valladolid), Inigo Lopez (Deportivo La Coruna), Carlos Aranda (ex Siviglia) e Samuel Saiz Alonso (Getafe).

Sono finiti in manette anche Agustin Lasaosa, presidente dell'Huesca e Juan Carlos Galindo Lanuza, responsabile dello staff medico del club. Non sembrerebbe però, che gli arresti siano terminati per un'inchiesta cominciata un anno fa. Tutti gli arrestati sono accusati di appartenenza ad organizzazione criminale, corruzione tra privati e riciclaggio di denaro sporco.