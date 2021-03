Ultime notizie - Terremoto a Napoli, avvertita forte scossa: epicentro Mar Adriatico, magnitudo tra 5.3 e 5.8. La scossa è stata avvertita forte in Abruzzo, dove tanta gente è scesa per le strade a causa di una forte paura. Scossa a 60km da Vieste e avvertita anche in Croazia, come a Napoli, Roma e Bari tra le grandi città. Tante le segnalazioni e aggiornamenti in arrivo.