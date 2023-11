Tegola Juve, infortunio per Weah: sfida contro il Napoli a serio rischio

Altra tegola per la Juve, a pochi giorni dal big match contro l'Inter. Come annunciato da Sky Sport, Timothy Weah ha accusato una ricaduta del problema muscolare alla coscia sinistra che sembrava essersi lasciato alle spalle, pertanto non potrà essere a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida di domenica sera all'Allianz Stadium.



Oltre a saltare la sfida scudetto contro l'Inter in programma domenica sera all'Allianz Stadium, Weah dovrebbe rimanere fermo per altri 20 giorni. Il suo ritorno è previsto per i primi di dicembre. In dubbio quindi la sua presenza per il Napoli, mentre dovrebbe farcela per la trasferta contro il Genoa del 15 dicembre.