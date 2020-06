Team dell'anno FIFA 20 - Solo tre giocatori della Serie A e nessun azzurro

Notizie calcio - La super stagione di Ciro Immobile e Luis Alberto è un dato di fatto. Il capocannoniere e re degli assist della Lazio e della Serie A sono anche i protagonisti di FIFA 20. La EA Sports ha annunciato un nuovo TOTS, si tratta di quello Ultimate con alcuni dei migliori giocatori rilasciati nei Team of the Season delle settimane precedenti. La sigla specifica, va detto, è TOTSSF (Team of the Season So Far, ovvero fino ad ora), vista la sospensione dei campionati calcistici a causa dell’emergenza Coronavirus.

Quanti campioni

Luis Alberto e Ciro Immobile della Lazio, insieme a Cristiano Ronaldo della Juve, sono gli unici giocatori rappresentanti della Serie A a far parte del team. In cui figurano pure De Bruyne, Lewandowski, Messi, van Dijk, Mané, Mbappé, Neymar, Ben Yedder e Benzema. E ancora: Hummels, Kimmich, Oblak, Sancho, Alexander-Arnold, Carvajal, Henderson e Sommer. Tutti questi sono i fenomeni della Squadra della Stagione. Le ‘card’ saranno disponili nei pack per 7 giorni, sino alle 19 del 12 giugno.