Taglio stipendi SSC Napoli, Repubblica: nessun nuovo braccio di ferro tra ADL e squadra, ecco la proposta del patron

Tagli Stipendi SSC Napoli, la proposta di De Laurentiis

"Il Napoli sembra invece avere le idee molto chiare su come muoversi, a cominciare dalla questione spinosa del congelamento degli stipendi dei giocatori. De Laurentiis non ha preso iniziative e sta aspettando senza fretta di capire come si concluderà la stagione. Per ora il presidente ha solo rimandato il pagamento di aprile e in caso di ripresa a maggio proporrà alla squadra il taglio di una sola mensilità. Dovrebbe essere dunque evitato un altro braccio di ferro tra la società e gli azzurri, dopo il contenzioso (ancora irrisolto) tra le parti nato dall'ammutinamento del 5 novembre"