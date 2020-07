Ultime calcio Napoli - Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, Ospina, che è riuscito a deviare la palla in corner, ha subito un colpo al volto da Mario Rui dopo un contrasto con Caldara. Il portiere colombiano è rimasto a terra dolorante ed è stato soccorso dallo staff medico azzurro. Si è alzato dalla panchina Meret che ha cominciato le fasi di riscaldamento. Per il portiere un taglio alla testa. Alla fine arriva il cambio, dentro Meret e fuori Ospina in barella.

