Il San Paolo ristrutturato fa gola anche a chi nel vecchio San Paolo ci ha giocato, come Pino Taglialatela che non l'ha vissuto come faremo noi: con i sediolini azzurri. E lo desidererebbe, come ha scritto l'ex portiere partenopeo su Twitter: "Quanto mi piacerebbe fare solo un minuto di gioco nel San Paolo tutto azzurro, che emozione!!!"