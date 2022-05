Tacconi, il nuovo bollettino dall'ospedale: "Passi avanti, tra 2-3 giorni potrebbe lasciare la rianimazione"

Napoli Calcio - Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Stefano Tacconi, ex portiere noto anche per la clamorosa punizione di Maradona al San Paolo, ricoverato dopo una emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma.

L’ospedale di Alessandria, infatti, ha diramato un nuovo bollettino medico:

“Stefano Tacconi ha fatto passi avanti molto importanti in queste ore. Se la situazione dovesse continuare così, potrebbe lasciare la rianimazioni in 2-3 giorni per essere spostato nel reparto di neurochirurgia”.

“Non risponde completamente ai comandi - evidenzia il dottore Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia dell’ospedale -, ma esegue ordini, saluta e muove i quattro arti. Il rischio zero non c’è ancora, ma siamo fiduciosi e siamo sulla strada giusta”.