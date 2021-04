Ultime calcio - Arriva la protesta anche dei tifosi della Juventus contro la Superlega. Gli ultras della Curva Scirea hanno affisso alcuni striscioni all’esterno dell’Allianz Stadium:

“La nostra storia non va infangata, barattata e commercializzata, noi siamo la Juventus FC, no alla Super Lega. Vergognati…”. In un altro striscione si legge: “Conti in rosso, deficit e Super Lega, dei vostri tifosi non ve ne fotte una sega!”.