Superlega, Florentino Perez non ci sta e pensa alla causa all'antitrust

Ultime notizie calcio - Potrebbe non essere ancora finito il caos Superlega. Stando a quanto raccontato dal Corriere della Sera, Florentino Perez, ideatore del progetto e presidente del Real Madrid, starebbe pensando di portare la causa contro l'UEFA davanti all'antitrust. Nel mirino, infatti, c'è il doppio ruolo che ricopre l'UEFA: da un lato fa le regole e punisce chi non le rispetta, mentre dall’altro organizza le competizioni e soprattutto ne gestisce i proventi. Inoltre il patron dei galacticos sta ricordando in continuazione ai club che si sono tirati indietro dal progetto Superlega che sono legati da un contratto vincolante.