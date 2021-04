Superlega, a rischio la presenza dei 12 club ribelli su FIFA 22 e PES 2022

Ultime calcio - La nascita della Superlega potrebbe portare ad una rivoluzione anche nel mondo dei videogames. Le 12 squadre ribelli (Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid, Juventus, Inter e Milan) potrebbero infatti sparire dalle prossime edizioni di due dei giochi di calcio più famosi al mondo come FIFA e PES. Questo come diretta conseguenza del braccio di ferro con UEFA e FIFA, come riferisce game-experience.it spiegando che non è dato sapere al momento se EA Sports e Konami, le case produttrici, possano decidere di sfidare UEFA e FIFA inserendo questi 12 club all’interno dei propri giochi o, ancor più difficile, inserire la Superlega.