Supercoppa 2024, ecco calendario e regolamento del torneo a Riad

Supercoppa 2024, giovedì il via alla competizione in Arabia Saudita! Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio si sfidano per il primo titolo stagionale. Ecco dunque il programma delle partite e il regolamento di Supercoppa italiana.

Supercoppa italiana 2024

Il programma e il calendario delle partite di Supecoppa Italiana:

Semifinale A : Napoli (vincitrice Serie A) - Fiorentina (finalista Coppa Italia), 18 gennaio 2024 ore 22.00 locali, ore 20.00 italiane. Al-Awwal Park Stadium di Riyadh

: Napoli (vincitrice Serie A) - Fiorentina (finalista Coppa Italia), 18 gennaio 2024 ore 22.00 locali, ore 20.00 italiane. Al-Awwal Park Stadium di Riyadh Semifinale B : Inter (vincitrice Coppa Italia) - Lazio (seconda classificata Serie A), 19 gennaio 2024, ore 22.00 locali, ore 20.00 italiane. Al-Awwal Park Stadium di Riyadh

: Inter (vincitrice Coppa Italia) - Lazio (seconda classificata Serie A), 19 gennaio 2024, ore 22.00 locali, ore 20.00 italiane. Al-Awwal Park Stadium di Riyadh Finale: le due vincitrici si sfidano il 22 gennaio 2024, ore 22.00 locali, ore 20.00 italiane allo Al-Awwal Park Stadium di Riyadh

Regolamento

Passiamo adesso al regolamento di Supercoppa. Cosa succede se due squadre arrivano in parità alla fine dei 90 minuti? Se la partita finisce in pareggio, non ci sono supplementari e si va direttamente ai calci di rigore. Le sostituzioni consentite sono 5 per un massimo di tre interruzioni più l'intervallo. Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre. Quanto ad ammoniti e diffidati, i cartellini gialli in Supercoppa si sommeranno a quelli del campionato di Serie A: il Napoli si presenta a Riad con quattro calciatori diffidati, cioé Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui e Mazzocchi