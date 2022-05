Lungo summit a Castel Volturno, un membro dello staff può dire addio

Calciomercato Napoli - Sono giorni importanti per quanto riguarda ciò che avverrà in casa Napoli per la prossima stagione. La presenza ormai quasi fissa di De Laurentiis a Castel Volturno nelle ultime settimane, ha fatto sì che si creassero occasioni per lunghi summit. Secondo quanto riportato da Canale 8, ieri c'è stato un lungo summit a Castel Volturno con Spalletti, alla presenza di Giuntoli, ADL ma anche Chiavelli con una chiacchierata anche con Mertens senza però la fumata bianca. Inoltre, riferisce Canale 8, per il belga è difficile fare pronostici mentre è possibile anche l'addio di Baldini, storico collaboratore di di Spalletti.