Summer Show 2022, in Cilento la serata di gala: tanti premiati, anche Osimhen! | FOTOGALLERY CN24

Ultime calcio - All’Olimpia Cilento Resort, ad Ascea Marina, si è svolta la prima edizione del Summer Show 2022. Serata di gala, con le premiazioni ai miti del calcio, condotta, dall’anfiteatro del resort, da Raffaele Auriemma.

Alessio Zerbin

Summer Show 2022, la serata e i premi

Sul palco si sono susseguiti, uno dopo l’altro, tanti ospiti. Tra i premiati anche Victor Osimhen, Alessio Zerbin e il difensore dell’Udinese Udogie. Ospite speciale, l’attore comico Paolo Caiazzo che tanto ha fatto divertire i presenti.

Sono stati premiati, col premio Miti dello Sport:

Miglior dirigente Serie A, Danilo Iervolino. Il presidente della Salernitana ha mandato un saluto attraverso un video, a ritirare il premio è stato il preparatore dei portieri Michelangelo Rampulla.

Premiato anche mister Leonardo Semplici.

Premio alla carriera al direttore sportivo del Napoli dello Scudetto Luigi Pavarese, il quale a domanda sul perchè non fosse ancora nel calcio che conta, ha risposto: "Il calcio è di chi lo gestisce e io ne capisco, per questo sono fuori".

Premio al miglior direttore sportivo della serie B, Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento.

Premio miglior Under 23 di Serie A all'attaccante del Napoli, Victor Osimhen: ha ritirato il premio Giuseppe Santoro, team manager della SSC Napoli.

Premio alla carriera di allenatore e giocatore di pallanuoto a Pino Porzio.

Gian Piero Ventura ha ricevuto il premio alla carriera: "Perchè non alleno? Ho deciso di dedicare un po’ di tempo a me stesso e alla famiglia. Mi tuffo stasera tra vecchi amici con occhi diversi".

Serse Cosmi ha ricevuto il premio alla carriera: "Il mio 110 e lode? Nel calcio i voti non contano ma conta come lo fai e quanta passione ci metti. Mi fa piacere essere dentro. In questa stagione ho raggiunto un record personale: dopo 32 anni non ho allenato in questa stagione. Non è un qualcosa di negativo, la prendo come positiva. Mia moglie mi dice 'chi te lo fa fare' ma io ho passione nel fare questo mestiere. Un po’ essere il Gino Strada del calcio…"

A Salvatore Bagni il premio alla carriera.

Al difensore dell'Udinese, Udogie va il premio come calciatore rivelazione di Serie A, a ritirare è stato Andrea Carnevale.

L'ex arbitro di serie A, Claudio Gavillucci ha ricevuto il premio alla carriera.

Il Presidente della divisione FIGC calcio femminile, Ludovica Mantovani ha ricevuto il premio alla carriera.

Ebrima Darboe riceve il premio come miglior Under 20, lo ritira Miriam Peruzzi, agente del calciatore.

Ferdinando Coppola riceve il premio come miglior vice allenatore di serie B.

Nunzia Schiano, attrice, ritira il premio speciale alla carriera.

Premiato anche Massimo Rastelli.

Alessio Zerbin riceve il premio come miglior esterno di serie B, lo ritira il Team Manager della SSC Napoli, Giuseppe Santoro

Chiuodono la serata i padroni di casa, i fratelli Pasquale e Luigi Acanfora.