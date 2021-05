Ultime calcio - "Ieri il Tottenham, oggi la Roma.. domani il Maccabi". E' questa la scritta shock su uno striscione posizionato in nottata a Roma, a Corso Francia, e rimosso in breve tempo. Le parole hanno un intento antisemita e fanno riferimento sia alla squadra di Tel Aviv che a quella londinese considerata espressione della comunità ebraica della capitale britannica. Il messaggio non era firmato né rivendicato (ANSA).