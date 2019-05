Sarri-Juve, striscione esposto dai tifosi del Napoli - "Comandante non tradire il popolo, Napoli ti ama", questo lo striscione esposto a Figline Val d'Arno, città dove Sarri vive. Il popolo napoletano è ancora legato al tecnico che lo scorso anno sfiorò lo scudetto con il Napoli. Una possibile avventura alla Juventus sarebbe un colpo al cuore per i tifosi partenopei, l'ennesimo dopo quello di Higuain. Clicca in allegato per visualizzare la foto.