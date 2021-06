Striscione allo stadio Maradona: "Napoli Verona: ancora ad aspettare qualcuno che abbia le palle di parlare"

Napoli ultime notizie. Striscione degli Ultras 1972 della Curva B all’esterno dello stadio Maradona di Napoli: "Napoli Verona: ancora ad aspettare qualcuno che abbia le palle di parlare!".

I tifosi chiedono spiegazioni da parte di società e calciatori per quanto accaduto in Napoli-Verona dello scorso 23 maggio, quando il pareggio di 1-1 ha impedito agli azzurri di centrare l'obiettivo Champions League. All'epoca dei fatti la SSC Napoli era in silenzio stampa e nessuno ha ancora provato a dare spiegazioni ai tifosi: questo è quanto imputano al club coloro che hanno apposto lo striscione allo stadio.

In allegato l'immagine dello striscione. Foto pubblicata dal giornalista Simone Guadagno su Twitter.