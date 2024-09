Statua Maradona a Casalnuovo di Napoli: è stupenda! L'artista Torti: "Sinonimo di libertà" | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Nuova statua a Napoli, dedicata a Diego Armando Maradona. L'opera realizzata dall'artista Fabio Torti è stata inaugurata stamattina, sabato 28 settembre, in piazza a Municipio a Casalnuovo di Napoli, in provincia di Napoli: il tutto, in diretta su CalcioNapoli24 TV!

Finalmente è calato il velo sulla statua di Diego Armando Maradona dinanzi a piazza Municipio. La città ha risposto presente al grande evento di inaugurazione dell'opera che il sindaco Massimo Pelliccia, in rappresentanza dell'intera cittadinanza, ha voluto che sorgesse proprio nel cuore pulsante del Comune nell'hinterland partenopeo. Grande partecipazione ed emozione, alla presenza di tre illustri compagni di squadra del Pibe de Oro: Salvatore Bagni, Bruno Giordano e Pino Taglialatela.

L'artista Fabio Torti ha parlato così a CalcioNapoli24 TV:

"Questo è stato un regalo fatto da me, è in argilla e a Nola in fonderia l'abbiamo resa in bronzo. Adesso eccola qua, è bello aver ricevuto i complimenti da Bruno Giordano e gli altri. Dicono che sono riuscito a beccare la sua espressione e i suoi movimenti di quando si riscaldava. Per questo ho scelto i lacci slacciati, sinonimo di libertà. Lui voleva la libertà nel mondo, palleggiava un pallone che rappresentava il mondo!".