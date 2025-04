Stagione 2024/25, in Italia e in Europa come nella 1963/64: doppio esonero Milan e Juve ed ecco cosa accadde per lo scudetto

Ultime calcio - La stagione 2024/25 sembra assomigliare sempre di più a quella 1963/64, l'unica a vedere il doppio esonero ad annata in corso da parte di Juve e Milan. I bianconeri hanno esonerato Thiago Motta per cambiare Tudor, a inizo stagione invece i rossoneri avevano salutato Fonseca per chiamare Conceiçao. Come riporta il sito di Sportmediaset:

Corsi e ricorsi storici Scudetto e Champions

Il 3 ottobre 1963, invece, la Juventus decise di licenziare Amaral, reduce da tre vittorie e un pareggio, per via di alcuni screzi con la dirigenza in merito a problemi difensivi: al suo posto arrivò Eraldo Monzeglio. Sponda Milan invece bisogna arrivare al primo marzo 1964 con la dirigenza che esonera Luis Antonio Carniglia, sconfitto in casa dal Bologna, per chiamare Niels Liedholm e aprendo il grande ciclo del Barone in rossonero.

Corsi e ricorsi che si riflettono in questa stagione e toccano indirettamente anche l'Inter. In quella stagione i nerazzurri, infatti, vinsero la loro prima Coppa dei Campioni della storia. E in questa edizione della Champions la squadra di Simone Inzaghi è ancora in corsa. La Serie A fu vinta dal Bologna in uno spareggio proprio contro l'Inter (7 giugno 1964: 2-0, autogol di Facchetti e rete di Nielsen): dopo l'aggancio del Napoli, non sembra più così impossibile.