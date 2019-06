Proseguono praticamente senza sosta i lavori allo stadio San Paolo. Nei giorni scorsi è stata completata la pista d'atletica mentre va avanti la sostituzione dei sediolini. A tal proposito, dalle foto che circolano sui social si nota come quest'opera stia procedendo senza intoppi dal momento che è stato ultimato quasi per intero l'anello inferiore. Insomma, una ottima notizia, sia in vista delle Universiadi in programma a luglio in Campania che per il prossimo campionato della SSC Napoli.