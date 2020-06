Stadi più caldi al mondo, la classifica di France Football: la Bombonera in testa, San Paolo fuori dalla top 10

Ultime notizie calcio - La redazione di France Football ha realizzato una classifica degli stadi più caldi su scala mondiale. In vetta a questa speciale classifica c'è, ovviamente, la Bombonera, lo stadio del Boca Juniors, seguito a ruota da Anfield di Liverpool e dal Signal Iduna Park, l'impianto in cui gioca il Borussia Dortmund. Fuori dalla top ten, e precisamente al tredicesimo posto, il San Paolo, preceduto dalla Turk Telekom Arena del Galatasaray e dal De Kuip del Feyenoord. Lo stadio del Napoli risulta essere il primo in Italia in questa speciale graduatoria mentre l'altro impianto della Penisola che viene menzionato è l'Olimpico di Roma che si piazza al ventitreesimo posto.

Bombonera stadio più caldo al mondo