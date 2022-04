SSC Napoli: "Otto minuti di sciagurata follia! È la parentesi più amara di una stagione condotta su alti livelli"

Il Napoli commenta così sul sito ufficiale il 3-2 subito ad Empoli con una rimonta finale.

"In 8 minuti di sciagurata follia il Napoli perde al Castellani e subisce una clamorosa e inopinata rimonta dall'Empoli. La partita è spaccata in due. Fino all'80esimo domina il Napoli che segna con Mertens e Insigne tenendo la sfida completamente in controllo. Dall'80esimo in poi inizia l'imprevedibile fatalità del pallone. Henderson infila il 2-1. Poi a seguire Meret sbaglia clamorosamente il rinvio e sbatte sul muro di Pinamonti che fa 2-2. Il veleno non è del tutto inoculato perchè per la legge di Murphy gli azzurri subiscono il sorpasso a pochi minuti dal 90esimo ancora con Pinamonti. E' la parentesi più amara di una stagione condotta su alti livelli. Ne mancano 4 alla fine, gli azzurri scendono dalla scia che conduce al cielo, ma il destino Champions è ancora nelle nostre mani..."