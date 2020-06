SSC Napoli, la radio ufficiale - ADL è a Capri, Osimhen potrebbe incontrare anche lui oltre a Gattuso

Ultime notizie calcio Napoli - Al centro dell'attenzione in casa Napoli c'è senza ombra di dubbio Victor Osimhen, bomber nigeriano di proprietà del Lille e che oggi ha fatto visita al capoluogo campano per conoscere la città ed incontrare anche la dirigenza azzurra. Stando a quanto raccolto da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del Napoli, Aurelio De Laurentiis in questi istanti si trova a Capri e quindi chissà che l'obiettivo di mercato di Giuntoli non possa incontrare anche il patron oltre a Gennaro Gattuso.