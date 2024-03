SSC Napoli, il report dell'allenamento: Cajuste e Ngonge verso il pieno recupero

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma martedì in Spagna alle ore 21 per il ritorno dell'ottavo di finale di Champions League.

Castel Volturno, il report della seduta di allenamento

La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha svolto attivazione e torello in avvio. Di seguito il gruppo ha svolto seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Rrahmani, Ngonge e Cajuste hanno svolto una prima parte di lavoro con la squadra e successivamente allenamento personalizzato in campo.