SSC Napoli, il report da Castel Volturno: ancora problemi per Milik, il polacco si è allenato in palestra

Seduta mattutina gli allenamenti al Centro Tecnico. E' iniziato il conto alla rovescia verso l'inizio del campionato che per gli azzurri prenderà il via sabato 24 agosto contro la Fiorentina al Franchi (ore 20.45). La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e riscaldamento con l'ausilio di ostacoli bassi. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla con la rosa divisa su de metà campo. Di seguito seduta tecnica con esercitazioni su pressing offensivo opposto alla linea difensiva. Chiusura con un mini torneo a 4 squadre. Milik si è allenato in palestra. La squadra tornerà in campo domani mattina.