SSC Napoli, De Laurentiis investe nella ristorazione! La prima creazione di Aurofood è una pizzeria a Roma, Filamuro chiude in rosso

Ultimissime calcio Napoli - L’attività imprenditoriale della famiglia Aurelio De Laurentiis allarga i propri orizzonti e si dirige verso il mondo del food. Quello prestigioso e anche tradizionale, con la pizza al centro del business. Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno nella sezione di economia, non soltanto dunque cinema e calcio, la Filmauro di Aurelio e Luigi diversifica ulteriormente il proprio business. E' dallo scorso 8 maggio che De Laurentiis è entrato a far parte anche del mondo del food.

De Laurentiis e i nuovi investimenti

Notizie calcio Napoli - Cinema, calcio con il Napoli e il Bari appena promosso in Serie C, auto d’epoca e ora il food con l’acquisto del 51% della GreenRoof, che produce e vende i gelati col marchio Steccolecco (Già sbarcati a Dimaro lo scorso ritiro). Come anticipato da Milano Finanza l'ultima trovata riguarda la creazione della «Aurofood», che si occuperà dell’attività di acquisto e gestione di ristoranti, pub, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, paninoteche, mense e, più in generale, esercizi pubblici dedicati al ristoro. Novità ancora in fase sperimentale e di lancio, di cui si saprà maggiormente nei prossimi mesi. Intanto però l’attività è iniziata con l’acquisto di un locale nel centro di Roma, dove presumibilmente verrà allestita una pizzeria.

Bilancio Filmauro

La Filmauro ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2018 con ricavi per 240,8 milioni di euro (in calo del 28% circa rispetto ai 335,9 milioni di euro dell’esercizio 2017) e una perdita di 5 milioni di euro (contro l’utile di 69 milioni dello scorso esercizio).

Riguardo alle altre attività del gruppo, la vendita di gelati ha portato un fatturato di 276mila euro e dal business del food altri 250mila euro, mentre l’attività di acquisto, noleggio e vendita di auto d’epoca ha avuto investimenti per 7,5 milioni con ricavi per 845mila euro.