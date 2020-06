SSC Napoli-Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, firmata la convenzione annuale per tamponi e test sierologici: cifre e dettagli dell'accordo [ESCLUSIVA]

E' stata firmata la convenzione tra la SSC Napoli e l' Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II per quanto riguarda i test diagnostici e tamponi previsti per l'eventuale presenza del Covid-19 nei componenti della prima squadra. L'accordo sarà di durata annuale con opzione per altri dodici mesi in base alle esigenze ed alle evoluzioni del virus. De Laurentiis pagherà, in media, per ogni tampone eseguito al gruppo squadra intorno ai 30 euro. Per i test sierologici, la tariffa singola concordata per ogni membro del gruppo squadra è di circa 10 euro.

