Squadra tedesca gioca con distanziamento sociale: sconfitta 37-0!

Ultime calcio - In Europa, come nel mondo, la paura per il rischio di contrarre il Covid-19 purtroppo è ancora presente. Uno strano caso di 'prevenzione' è però accaduto nell'undicesima serie tedesca, e la notizia ha già fatto il giro del mondo. In uno dei vari campionati amatoriali infatti, l'SG Ripdorf - alla luce della sfida contro i rivali dell'SV Holdenstedt - nonostante il timore per i possibili contagi, pur di non perdere a tavolino la gara e di conseguenza pagare una salata multa, si è presentato in campo col minimo legale dei giocatori, rispettando metodicamente le distanze di sicurezza. Risultato? 37-0.

“Siamo grati ai nostri sette giocatori che si sono offerti volontari, altrimenti il ??club avrebbe dovuto affrontare una multa di 200 euro per aver abbandonato la partita”, ha detto a ESPN il co-presidente di Ripdorf Patrick Ristow. “A questi livelli, una multa del genere per noi sono un sacco di soldi”.

SV Holdenstedt