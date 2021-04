Sportmediaset - Sarri-Napoli, eccessiva distanza sul progetto! Allegri troppo costoso, Juric può essere la soluzione giusta

Ultime notizie calcio Napoli - La redazione di Sportmediaset ha fatto il punto sulle ultime voci relative alla panchina del Napoli. Inevitabile, allo stato attuale delle cose, l'addio di Rino Gattuso ed ora la società di De Laurentiis dovrà cercare un sostituto. In tal senso sarebbero da depennare sia Sarri che Allegri. Con il primo, infatti, ci sarebbero grandi divergenze in termini di progetto, mentre il secondo sarebbe troppo costoso. Per questo motivo, il favorito potrebbe essere Ivan Juric, attualmente all'Hellas Verona.