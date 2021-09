Ultime notizie calcio Napoli - Un mezzo sospiro di sollievo per il Napoli. Le condizioni di David Ospina, infatti, dopo la botta ricevuta in Nazionale non preoccupano, ma, come sottolineato da Sportmediaset, questo permetterà al portiere di restare a disposizione della Colombia anche per la gara contro il Cile e di tornare in Italia solo nella giornata di venerdì, con la sfida di sabato contro la Juventus praticamente alle porte.