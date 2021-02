Sportmediaset - De Laurentiis pensa al futuro del Napoli e studia tre allenatori: De Zerbi il primo della lista, piacciono Italiano e Juric

Ultime notizie calcio Napoli - Un occhio al presente ed uno al futuro per il Napoli. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, Aurelio De Laurentiis, pur volendo evitare la rottura con Gennaro Gattuso, sta iniziando a pensare al futuro ed a studiare i profili di tre allenatori. Il primo della lista è Roberto De Zerbi, attualmente in forza al Sassuolo e già in passato accostato al Napoli. Oltre a lui i fari sono proiettati anche su Ivan Juric e su Vincenzo Italiano, che tanto bene stanno facendo sulle panchine rispettivamente di Hellas Verona e Spezia.

