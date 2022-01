Il Napoli è interessato a Nicolò Casale, difensore centrale dell’Hellas Verona.

Il Napoli segue Casale

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, il club azzurro vorrebbe avere il classe ‘98 e ci pensa per il prossimo mercato estivo. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli è andato a vederlo dal vivo in occasione di Sassuolo-Verona, presente in tribuna.