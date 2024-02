Sportmediaset - Calzona ha detto sì al Napoli: è in pole sostituire Mazzarri

Esonero Mazzarri, chi potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli? Nel caso in cui Aurelio De Laurentiis decidesse di dare l'ennesima scossa allo spogliatoio con un nuovo allenatore, il nome più indiziato sembra essere quello di Francesco Calzona, ex vice allenatore di Sarri, ora CT della Nazionale slovacca di Lobotka.

Calzona al Napoli?

Secondo quanto riferisce SportMediaset, Francesco Calzona è pronto ad accettare la panchina del Napoli. Il ct italiano della Slovacchia ha detto sì a De Laurentiis in caso di esonero di Mazzarri, fortemente in bilico dopo l'ennesimo passo falso in campionato.