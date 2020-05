Ultime calcio Napoli - Mertens rinnoverà il contratto mentre Callejon andrà via. La scadenza di contratto per lo spagnolo porterà all'addio e il Napoli pensa a due calciatori per sostituirlo: Everton del Gremio e Boga del Sassuolo.

Il club emiliano lo sta riscattando dal Chelsea e lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro ma sul calciatore ci sono diversi club, una lunga fila di estimatori. Lo riferisce Sportmediaset.