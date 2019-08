Sportmediaset boccia Koulibaly: "Voto 4! Consegna alla Juventus i tre punti e si fa dribblare da Higuain"

Succede di tutto allo Stadium nel big match della seconda giornata. La Juve, in vantaggio per 3-0 sul Napoli, si fa riprendere fino al 3-3 ma poi passa di nuovo (4-3) al 92' grazie all'autorete di Koulibaly che chiude una partita folle. I bianconeri aprono con Danilo (16') e raddoppiano con Higuain (19'), poi Ronaldo infila il tris al 62'. Gli azzurri reagiscono tra il 66' e l'81' con Manolas, Lozano e Di Lorenzo, ma non basta.

