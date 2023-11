Sportitalia - Osimhen in panchina in Atalanta-Napoli: pedina a gara in corso per Mazzarri

Ultime notizie SSC Napoli - Victor Osimhen torna a disposizione, dopo più di un mese: manca dalla sosta precedente, quando si fermò nel match fra Arabia Saudita e Nigeria. Del suo rientro in panchina, e chissà a gara in corso, ne parla Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia:

"Sembra ormai prossimo il rientro di Victor Osimhen: quarantasei giorni dopo la gara con la Fiorentina al Maradona, l’attaccante nigeriano tornerà nell’elenco dei convocati. Il giocatore da martedì si allena parzialmente in gruppo. Ieri ha dato dei segnali positivi. Gli ultimi allenamenti fugheranno ogni dubbio.

L’ex Lille dovrebbe esserci a Bergamo contro l’Atalanta e potrebbe essere una pedina importante a gara in corso per Walter Mazzarri, che bagnerà il suo secondo debutto con la compagine partenopea. Ovviamente un suo ingresso in campo dipenderà anche dal risultato del match a Bergamo".