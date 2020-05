Ultime calcio Napoli - Alfredo Pedullà ha dato le ultime sul mercato del Napoli ai microfoni di Sportitalia:

"Matheus Enrique? Questo ragazzo immagino sia extracomunitario, come Osimhen, Everton. Sotto questo punto di vista credo siano troppi gli extracomunitari. Su Everton c'è un po' di millantato dal Brasile: agli azzurri piace ma da lì stanno spingendo come se il Napoli dovesse presentare l'offerta per chiudere ma non è cosi".