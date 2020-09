Sportitalia - Milik-Roma, offerti al Napoli 24mln più 4 di bonus: novità sul pagamento

Ultime calcio Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale CalcioMercato:

Milik

“Milik e la Roma sempre più vicini. Il club capitolino ha offerto al Napoli 24 mln più 4 di bonus (2 facilmente raggiungibili e 2 più difficili) con pagamento in 4 tranche. Il polacco ha iniziato ad aprire al passaggio in giallorosso ed i contatti tra i club sono proseguiti. Già in settimana l'operazione dovrebbe concludersi. Al giocatore andranno 4,5 mln più bonus a stagione: la decisione è arrivata sabato e i due club sono in stretto contatto".