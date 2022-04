Sportitalia - Meret e l'errore ad Empoli e il peso dell’investimento: è un calciatore da ritrovare

L’errore di ieri è uno di quelli che fanno discutere e che scatenano le oramai note polemiche sui portieri e la compatibilità con la chiacchierata costruzione dal basso. Alex Meret ha indubbiamente pesato sulla sconfitta patita dal Napoli contro l’Empoli, ma la focalizzazione andrebbe posta sul rendimento complessivo più che sull’episodio.

Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito:

"Una richiesta, quella del coinvolgimento tecnico dell’estremo difensore, che ha il fine di attirare la pressione avversaria per poter poi generare superiorità tanto numerica quanto funzionale con una giocata, corta o lunga che sia. I rischi non mancano e, come accaduto ieri al classe ’97, possono degenerare in rovinose colpe. Detto ciò – è bene ribadirlo – la questione Meret va oltre il pomeriggio toscano. L’ex SPAL, dal suo approdo a Napoli per quasi trenta milioni di euro (operazione che coinvolse anche Karnezis), ha dato e continua a dare la sensazione di non saper gestire le pressioni collegabili alle aspettative che ne stanno accompagnando il percorso all’ombra del Vesuvio. Il minutaggio continua a essere ondeggiante indipendentemente dalla guida tecnica, motivo per il quale le considerazioni vanno approfondite per rispetto dell’analisi. Un calciatore che, è inevitabile sottolinearlo, ha l’impellente bisogno di ritrovarsi".