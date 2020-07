Sportitalia - Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Napoli: cinque novità per Gattuso

Tra i match in programma per la trentasettesima giornata di serie A ci sarà Inter-Napoli. Gattuso arriva all’appuntamento senza Mertens squalificato e Manolas infortunato. Tra i pali ci sarà Meret; in difesa dovrebbero dunque agire Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui; le mezze ali dovrebbero essere Elmas e Zielinski con Demme che agirà davanti la difesa; in attacco spazio a Politano, Milik e Insigne. Per l’Inter invece, Conte si ritrova senza Gagliardini squalificato, oltre a Sensi, Vecino e De Vrij infortunati. Tra i pali ci sarà Handanovic; il terzetto difensivo sarà dunque composto da Skriniar, Ranocchia e Bastoni: gli esterni saranno Candreva e Young mentre in mezzo ci saranno Brozovic, Barella ed Eriksen; davanti spazio a Lautaro e Lukaku.