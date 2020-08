Sportitalia - Juve, Sarri verso l'esonero: contatti in corso con Pochettino

Calciomercato - Si smuovono concretamente le acque in casa Juventus. Come infatti riferisce Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito, dopo il tonfo di ieri sera contro il Lione, la società bianconera sta già lavorando per il sostituto di Maurizio Sarri.

Juventus, contatti con Pochettino

Ecco quanto si legge: