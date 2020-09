Ultime calcio Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale CalcioMercato:

Koulibaly

“Il mercato del Napoli è fermo. Deulofeu è bloccato ma gli azzurri non possono fare esterni. Koulibaly è bloccato, il City non alza l'offerta e non parla col Napoli. Per fare altre entrate serve cedere Koulibaly. Ounas e Younes sono in uscita. Llorente piace all'Inter”.