Ultime calcio Napoli - Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia, durante lo Speciale Calciomercato:

Tutino

"Il Lecce sta facendo tentativi forti per Gennaro Tutino. Il Napoli ha fatto una promessa alla Salernitana per la cessione in prestito ma a decidere sarà il ragazzo".