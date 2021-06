Sportitalia - Gattuso sta tornando in Spagna, Tottenham pista concreta: aveva un accordo con Paratici per la Juve…

Ultime calcio - Rino Gattuso sta tornando in Spagna dopo la risoluzione del contratto con la Fiorentina. E la pista Tottenham è diventata concreta a seguito del naufragio della trattativa con Paulo Fonseca. Gattuso si è imbarcato poco fa, tra un paio di ore sarà in Spagna e in serata aspetta il via libera a seguito dei colloqui tra Jorge Mendes e Fabio Paratici, ovviamente con il placet di Levy. Ma è una trattativa lanciata con possibilità in crescita di andare alla definizione. Particolare non secondario: Gattuso era stato cercato da Paratici, sarebbe stato l’allenatore della Juve se i bianconeri non avessero centrato la qualificazione in Champions. Invece, il Napoli perse un’occasione unica con il Verona e la Juve sorpassò all’ultima giornata. E la Juve andò su Max Allegri. Ora Paratici e Gattuso possono trovarsi in tandem a Londra, sponda Spurs.